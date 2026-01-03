CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Davide Frattesi gelişmesi! Transferde karar verildi

Fenerbahçe'de Davide Frattesi gelişmesi! Transferde karar verildi

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde listesinin üst sıralarında yer alan Davide Frattesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 26 yaşındaki futbolcunun transfer kararını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 19:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Davide Frattesi gelişmesi! Transferde karar verildi

Davide Frattesi'nin Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyer planlamasını bu doğrultuda yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası yılı olması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeyi öncelik haline getirdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Davide Frattesi gelişmesi! Transferde karar verildi

Oyuncunun bu tutumundan dolayı transfer etmek isteyen ekiplerden bir tanesi de Fenerbahçe. Inter ile transfer görüşmelerini sürdüren ve İtalyan ekibinin 30 milyon euro'luk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olan Fenerbahçe'ye Davide Frattesi'den transfer yanıtı geldi.

Fenerbahçe'de Davide Frattesi gelişmesi! Transferde karar verildi

Tuttosport'ta yer alan habere göre İtalyan orta saha, ülkesinde kalmak istediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Haberde, Frattesi'nin tercihini Serie A'da kalmaktan yana kullandığı ve özellikle Juventus seçeneğini ön planda tuttuğu ifade edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 18:58
Trabzonspor parkede durdurulamıyor! Trabzonspor parkede durdurulamıyor! 17:57
F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! 17:52
Old Firm'de kazanan Rangers! Old Firm'de kazanan Rangers! 17:44
Aston Villa zirve takibini sürdürdü! Aston Villa zirve takibini sürdürdü! 17:33
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı 17:08
Daha Eski
Kayserispor Semih Güler ile anlaştı Kayserispor Semih Güler ile anlaştı 17:01
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 16:59
Mert Hakan'a takım arkadaşlarından destek Mert Hakan'a takım arkadaşlarından destek 16:57
Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! 16:49
Beşiktaş BOA evinde kazandı! Beşiktaş BOA evinde kazandı! 16:45
G.Saray Aydın’da set vermedi G.Saray Aydın’da set vermedi 16:35