CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımında teknik sorumluluk görevine getirildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 17:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımında teknik sorumluluk görevine getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından futbol A takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve futbol akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | New York'ta yargılanacak
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Old Firm'de kazanan Rangers! Old Firm'de kazanan Rangers! 17:44
Aston Villa zirve takibini sürdürdü! Aston Villa zirve takibini sürdürdü! 17:33
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı 17:08
Kayserispor Semih Güler ile anlaştı Kayserispor Semih Güler ile anlaştı 17:01
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 16:59
Mert Hakan'a takım arkadaşlarından destek Mert Hakan'a takım arkadaşlarından destek 16:57
Daha Eski
Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! 16:49
Beşiktaş BOA evinde kazandı! Beşiktaş BOA evinde kazandı! 16:45
G.Saray Aydın’da set vermedi G.Saray Aydın’da set vermedi 16:35
Beşiktaş Ankara’da set vermedi Beşiktaş Ankara’da set vermedi 16:30
Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor’da Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor’da 16:26
F.Bahçe U19’da yeni dönem! F.Bahçe U19’da yeni dönem! 16:12