Real Madrid, Real Betis karşısında farklı galip: 5-1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Real Betis'i 5-1 yendi. Real Madrid'in gollerini 20., 50. ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+3. dakikada Fran Garcia kaydederken Betis'in tek golü 66. dakikada Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde 45 puanla 2. sırada yer aldı. Real Betis ise son 4 maçında 2. kez sahadan yenik ayrıldı ve 28 puanla 6. sırada bulunuyor.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına oyuna 77. dakikada dahil oldu ve 82. dakikada Gonzalo'nun golünde asisti yapan isim oldu.