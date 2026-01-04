CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid, Real Betis karşısında farklı galip: 5-1

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 01:44
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Real Betis'i 5-1 yendi. Real Madrid'in gollerini 20., 50. ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+3. dakikada Fran Garcia kaydederken Betis'in tek golü 66. dakikada Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde 45 puanla 2. sırada yer aldı. Real Betis ise son 4 maçında 2. kez sahadan yenik ayrıldı ve 28 puanla 6. sırada bulunuyor.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına oyuna 77. dakikada dahil oldu ve 82. dakikada Gonzalo'nun golünde asisti yapan isim oldu.

