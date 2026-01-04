CANLI SKOR ANA SAYFA
Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri döndü! Resmi açıklama...

Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri döndü! Resmi açıklama...

Fenerbahçe eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulübün Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, eski oyuncuları Nando De Colo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 00:16 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 00:17
Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri döndü! Resmi açıklama...

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu tekrar renklerine bağladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Fransız oyuncunun sarı lacivertli formaya geri döndüğünü "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık" sözleriyle duyurdu.

İşte Cem Ciritci'nin açıklamasının tamamı:

"Nando de Colo, camiamıza hayırlı olsun. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, bundan sonra bizim için mücadele edecek. Anlaşma sezon sonuna kadar. Maçı bir diğer yeni transfer Chris'le birlikte izledik. Artık onun sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için bekliyoruz. Ondan sonrası da hocanın takdiri. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu uyumu bozmak istemiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bence nokta atışı 2 transfer yaptık. Zaten iyi olan takıma katkı vereceklerini düşünüyorum. Yine Dörtlü Final'in en büyük adayı biziz."

ASVEL DE AÇIKLADI

Fransız ekibi ASVEL'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren Nando De Colo, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve LDLC ASVEL de oyuncunun isteklerine saygı duyarak bu teklife karşı çıkmadı" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN DE COLO PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, Nando De Colo'yu açıklamasının ardından yıldız isim için paylaşım yaptı.

İşte sarı lacivertlilerin o paylaşımı

Nando De Colo, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

Daha sonra Fransa'ya dönerek ASVEL'de kariyerini sürdüren 38 yaşındaki oyuncu. iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

De Colo, bu sezon ASVEL'in en etkili oyuncusu konumunda. EuroLeague'de 13.6 sayı, 2.1 ribaunt ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan Fransız yıldız, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor ve EuroLeague PIR sıralamasında 11. basamakta bulunuyor.

