Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda ter döken Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ülkesinde sert eleştirilerin odağında. Nijerya medyası milli takımdan ayrılma tehdidinde bulunan Osimhen'i hedef tahtasına koydu. İşte o eleştiriler...

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:11
Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sergilediği tavır sonrası büyük tepki toplarken ülkesinin basın organlarında da sert eleştirilerin hedefinde...

Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Mozambik maçının 63. dakikasında takım arkadaşı Ademola Lookman ile gerginlik yaşayan Osimhen beş dakika sonra kendi talebiyle oyundan çıktı.

Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Maçın ardından Nijerya basını, Osimhen'in milli takım akreditasyonunun iptal edilmesini isteyerek Türkiye'ye dönmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Yıldız oyuncunun ayrıca, karşılaşma sonrası oldukça sinirli olduğu, takım arkadaşlarını ve teknik heyeti beklemeden tesislerden ayrıldığı belirtildi.

Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Teknik ekip ve teknik direktörün Osimhen'e ulaşmak için yoğun çaba harcadığı ancak ilk etapta başarılı olamadığı da ortaya atılan bir diğer iddia.

ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

Bu gelişmeler sonrasında, Nijerya basınından Arise News kanalı, Osimhen'in maçtaki ve maç sonrasındaki davranışları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Ülkenin ünlü TV yorumcularından Rufai Oseni'yi konuk eden kanal, yıldız golcünün davranışını ve milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı.

Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

Rufai Oseni, Osimhen'in tavrını sert bir dille eleştirirken "Eğer giderse özür dilemeden geri almasınlar" şeklinde konuştu ve şunları söyledi:

Osimhen ülkesinde gündem oldu! Yıldız oyuncuya sert eleştiri

"Eğer Türkiye'ye gideceğim diye tehdit ediyorsa, gitsin. Ne kadar saçma. Ne kadar saçma bir davranış. Sen Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü almış birisin. Ne diye böyle davranıyorsun. Akreditasyonunu bırakıp gitmek nedir. Osimhen'in milli takıma geri alınmasının tek bir yolu var, o da takım arkadaşlarından özür dilemesi. Senden önce de burada futbolcular vrdı, sonra da olacak. Sen onların takım arkadaşısın, efendisi değilsin. Bu ne saçmalık."

