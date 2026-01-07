CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Inter Parma deplasmanında hata yapmadı

Inter Parma deplasmanında hata yapmadı

Serie A’da şampiyonluk yarışını sürdüren Inter, Parma’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 00:48
Inter Parma deplasmanında hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Inter, Parma'ya konuk oldu. Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-mavililer, kritik bir deplasman zaferine imza attı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Federico Dimarco ve uzatma dakikalarında (90+8) Marcus Thuram kaydetti. Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, skor üstünlüğünü son ana kadar korumayı başardı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 42'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Parma ise 18 puanda kaldı.

