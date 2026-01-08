Transferde engel kalmadı! Genç yıldız Galatasaray'a çok yakın
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak gündemindeki o genç yıldızdan sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Cimbom bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılılar finalde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Dev karşılaşma öncesi nefesler tutulurken Cimbom'da diğer yandan transfer çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.
Galatasaray bu sezon mücadele ettiği her kulvarda önemli başarılar elde etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda dolayısıyla teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda flaş transferlerin yapılması planlanıyor.
Cimbom'a transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Can Armando Güner'den de sevindiren haber geldi.
Sarı-kırmızılıların listesindeki Can Armando Güner, 18 yaşına bastı ve Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalamasının önünde engel kalmadı.
Babası Türk, annesi Arjantinli olan Can, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Ancak son anda Can Armando Güner'le yapılan görüşmelerde az bir fark kaldı. Genç oyuncu da Galatasaray forması giymek istiyor.
Futbol kariyerine ilk olarak Schalke altyapısında başlayan oyuncu şimdilerde bir başka Alman ekibi M. Gladbach'ın U19 Takımı'nda forma giyiyor.