Okan Buruk'tan transfere onay çıktı! Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek

Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Devler Ligi'nde Monaco formasıyla kendilerine rakip olan o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 10:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final ilk maçında 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale ismini yazdırmayı başardı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 55. dakikada Felipe Augusuto'dan geldi.
Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa Finali'ndeki rakibi ise Samsunspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe oldu.
Öte yandan Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
"Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" İfadelerine yer verildi.
Öte yandan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
ZAKARIA'YA YAKIN TAKİP
Orta saha isteyen Galatasaray, Denis Zakaria'yı izliyor. Monaco'lu futbolcu, stoperde de oynuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Aslan'a rakip olan 29 yaşındaki yıldız çok yönlü profile sahip. Okan Buruk'un transfere onay verdiği belirtildi.