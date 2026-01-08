CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan transfere onay çıktı! Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek

Okan Buruk'tan transfere onay çıktı! Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek

Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Devler Ligi'nde Monaco formasıyla kendilerine rakip olan o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 10:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final ilk maçında 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Mücadeleyi 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale ismini yazdırmayı başardı.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 55. dakikada Felipe Augusuto'dan geldi.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa Finali'ndeki rakibi ise Samsunspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe oldu.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Öte yandan Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Sarı-kırmızılılar son olarak orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

"Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" İfadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Öte yandan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

ZAKARIA'YA YAKIN TAKİP

Orta saha isteyen Galatasaray, Denis Zakaria'yı izliyor. Monaco'lu futbolcu, stoperde de oynuyor.

Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek! Okan Buruk'tan transfere onay çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Aslan'a rakip olan 29 yaşındaki yıldız çok yönlü profile sahip. Okan Buruk'un transfere onay verdiği belirtildi.

DENIS ZAKARIA KİMDİR? DENIS ZAKARIA KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

REKLAM-IDEFIX
F.Bahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı!
DİĞER
Murat Özbostan'dan Galatasaray-Fenerbahçe finali için olay yorum! "Sezonun kalanının fotoğrafını çeker"
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Halep’te aileler camilere ve barınma merkezlerine sığındı
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! 10:04
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! 09:18
Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi 09:16
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! 08:42
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
Daha Eski
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58