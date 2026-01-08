Okan Buruk'tan transfere onay çıktı! Galatasaray'ın orta sahası Monaco'dan gelecek

"Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" İfadelerine yer verildi.