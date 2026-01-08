CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 14:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcunun uçaktaki ilk görüntülerini paylaştı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Suriye ordusu harekata başladı
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek!
F.Bahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe maçı en üzüldüğüm maç oldu" "F.Bahçe maçı en üzüldüğüm maç oldu" 13:24
Thunder uzatmalarda Jazz'ı mağlup etti Thunder uzatmalarda Jazz'ı mağlup etti 13:20
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 13:05
Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu 12:46
F.Bahçe'nin yeni transferi yola çıktı! F.Bahçe'nin yeni transferi yola çıktı! 11:48
Cerny'den flaş Beşiktaş itirafı! Cerny'den flaş Beşiktaş itirafı! 11:36
Daha Eski
Sarri'den flaş Guendouzi sözleri! Sarri'den flaş Guendouzi sözleri! 11:33
Atletico Madrid-Real Madrid canlı izle Atletico Madrid-Real Madrid canlı izle 11:19
Priske'den Beşiktaş açıklaması! August Priske kimdir? Priske'den Beşiktaş açıklaması! August Priske kimdir? 11:03
Serie A’da kritik randevu: Cremonese-Cagliari maçı Serie A’da kritik randevu: Cremonese-Cagliari maçı 10:38
F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! 10:32
Arsenal-Liverpool maçı bilgileri Arsenal-Liverpool maçı bilgileri 10:26