Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcunun uçaktaki ilk görüntülerini paylaştı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.