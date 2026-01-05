Domenico Tedesco ve Thomas Reis Süper Kupa maçı öncesi konuştu!

Turkcell Süper Kupa yarı finali maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis takım kaptanlarıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenlendi.

İŞTE İKİ EKİBİN AÇIKLAMALARI

Milan Skriniar: "Maçla ilgili düşüncem, çok zorlu bir maç olacak. Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaştık ve sıkıntı yaşadık. İyi ve organize bir takım. Zorlu geçecek. Ama bizler de iyi durumdayız. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak."

Zeki Yavru: "Burada bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun farkındayız ama iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Bir takım eksiklerimiz, oyuncularımız var. Ama ne olursa olsun, buraya geldik ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmak için buradayız."

TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Domenico Tedesco: "Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Samsun'a karşı bir maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Kötü bir maç çıkarmıştık iyi ve organize bir takıma karşı. Thomas Reis, harika bir iş çıkartıyor. Bizim için zor olacak ve iyi bir test olacak."

"Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

"İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız."

"Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

"Musaba'ya Samsunspor maçında ne kadar forma vermeyi düşünüyor?"

"Bunu göreceğiz. Bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvayı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını."

REIS'İN SÖZLERİ

Thomas Reis: "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Ağlamayı seven bir teknik adam değilim."

"Tedesco gibi cevap vereyim. Henüz kararlaştırmadım. Muhtemelen bu akşam kadrolarımızı netleştiririz.

Bahaneleri sevmem, ağlamayı sevmem. Birçok sakat oyuncumuzu olması diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Sadece Coulibaly değil, Emre Kılınç da sakatlandı. Bizim adımıza zor bir durum.

Yarınki maçta da çok güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü şartlar ne olursa olsun ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yarın da bunu yapmaya çalışacaklardır."

MUSABA SÖZLERİ

"İkinci sorunuza cevap vererek başlamak istiyorum.... Musaba, artık Samsunspor'un oyuncusu değil. Yorum yapmam doğru olmaz. Sadece ondan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğdu bu yüzden. Ellerinden geleni yapacaklardır.Ligde yenilmeyen tek takım Fenerbahçe. Çok iyi performans gösterdiler diğer kulvarlarda da. İyi ve zorlu bir maç olacaktır. Bu tür kulvarlarda, kupaya uzanmak daha kolay gözükebilir ama iki maç var oynamamız gereken. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.