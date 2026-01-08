Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesi için Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Guendouzi, Lazio'nun Serie A'da Fiorentina ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tribünleri selamlayarak veda etti.

Fransız futbolcu, İtalya'dan ayrılıp kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak ve takıma katılmak için İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanırken görüntülendi.

İŞTE O ANLAR

F.BAHÇE'DEN EMOJİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe'den de kasırga ve kum saati emojili bir paylaşım geldi.