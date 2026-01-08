Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesi için Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Guendouzi, Lazio'nun Serie A'da Fiorentina ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tribünleri selamlayarak veda etti.
Fransız futbolcu, İtalya'dan ayrılıp kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak ve takıma katılmak için İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanırken görüntülendi.
İŞTE O ANLAR
Guendouzi in partenza da Ciampino: lo aspetta il @Fenerbahce pic.twitter.com/btbww4VvdO— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026
F.BAHÇE'DEN EMOJİLİ PAYLAŞIM
Öte yandan Fenerbahçe'den de kasırga ve kum saati emojili bir paylaşım geldi.
🌪️ ⏳— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2026