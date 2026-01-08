CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak ve takıma katılmak için İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanırken görüntülendi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesi için Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Guendouzi, Lazio'nun Serie A'da Fiorentina ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tribünleri selamlayarak veda etti.

Fransız futbolcu, İtalya'dan ayrılıp kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak ve takıma katılmak için İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanırken görüntülendi.

İŞTE O ANLAR

F.BAHÇE'DEN EMOJİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe'den de kasırga ve kum saati emojili bir paylaşım geldi.

Matteo Guendouzi hayatı ve kariyeri

