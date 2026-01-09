CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de rota Leite! Yönetim Almanya'ya gidiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Musaba ve Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Union Berlin'in Portekizli stoperi Diogo Leite'ye çevirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Transfer perdesini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile açan ve ardından da Lazio'nun yıldızı Metteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper takviyesine yöneldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Hedefteki isim ise; Union Berlin'in Portekizli savunmacısı Diogo Leite...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Listenin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Ertan Torunoğlulları ile Devin Özek, oyuncu için Almanya'ya gidecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leite için cüzi bir miktar bonservis bedeli ödemeyi planlayan Fenerbahçe, hafta sonunu tamamen bu transfere ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Letie'yle büyük oranda anlaşan sarı-lacivertliler, Union'u ikna etmeye çalışacak. Union ikna olduğu an oyuncu, İstanbul'a getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Aksi durumda ise; diğer alternatif isimlere yönelinecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta stoper transferini bitirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Futbola Leixoes altyapısında başlayan Diogo Leite, ardından Porto altyapısına geçti. 2019'da Porto A takımına yükselen oyuncu, bir sezon Braga'da geçirdi. Sonrasında ise 2022'de Union'a kiralandı. Alman ekibi 2023'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Leite'nin tapusunu altı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de rota Leite! Yönetim Almanya’ya gidiyor

13 MAÇTA OYNADI

Diogo Leite, bu sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da 11, DFB Pokal'da 2 olmak üzere toplamda 13 maça çıktı. 1170 dakika sahada kalan Portekizli, bir asistlik katkı sağladı.

Anasayfa
