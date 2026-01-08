Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın transfer listesine girdiği belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz kulübünün, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Sambacı futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Orta sahada görev yapan Sambacı futbolcunun, Premier Lig temposuna ve fiziksel yapısına uygun profiliyle İngiliz kulübünün scout ekibi tarafından yakından izlendiği ifade ediliyor. Fulham cephesinin ilgisinin henüz somut bir teklife dönüşmediği, ancak oyuncunun performansının Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ettiği aktarılıyor. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yı 2024-2025 sezonunda Championship temsilcisi Norwich City'den kadrosuna katmıştı. Galatasaray formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Brezilyalı oyuncu, bu süreçte toplam 70 resmi maçta görev aldı. Sahada kaldığı süre boyunca hücum katkısıyla da öne çıkan Sara, 4 gol atarken 11 asist yaparak takımına skor anlamında katkı sağladı. Gabriel Sara'nın Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Sara, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.