Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılarda ismi zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Gabriel Sara'ya Premier Lig'den o takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 16:30
Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın transfer listesine girdiği belirtildi.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz kulübünün, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Sambacı futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Orta sahada görev yapan Sambacı futbolcunun, Premier Lig temposuna ve fiziksel yapısına uygun profiliyle İngiliz kulübünün scout ekibi tarafından yakından izlendiği ifade ediliyor.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Fulham cephesinin ilgisinin henüz somut bir teklife dönüşmediği, ancak oyuncunun performansının Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ettiği aktarılıyor.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yı 2024-2025 sezonunda Championship temsilcisi Norwich City'den kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Galatasaray formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Brezilyalı oyuncu, bu süreçte toplam 70 resmi maçta görev aldı.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Sahada kaldığı süre boyunca hücum katkısıyla da öne çıkan Sara, 4 gol atarken 11 asist yaparak takımına skor anlamında katkı sağladı.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

Gabriel Sara'nın Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da o isme Premier Lig kancası! Transferde flaş gelişme

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

