Fenerbahçe Mert Günok'u transfer etti! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından Mert Günok transferini de bitirdi.
A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler eski kalecisi Mert Günok ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
11 YIL SONRA
Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 14 yıl boyunca sarı-lacivertli kulüpte yer almıştı. 2015 yılında Bursaspor'a transfer olan Günok ardından sırasıyla Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giydi. 36 yaşındaki isim 11 yılın ardından sarı-lacivertli ekibe döndü.