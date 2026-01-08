CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Mert Günok'u transfer etti! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Mert Günok'u transfer etti! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, Mert Günok ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 15:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 15:35
Fenerbahçe Mert Günok'u transfer etti! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından Mert Günok transferini de bitirdi.

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler eski kalecisi Mert Günok ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

11 YIL SONRA

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 14 yıl boyunca sarı-lacivertli kulüpte yer almıştı. 2015 yılında Bursaspor'a transfer olan Günok ardından sırasıyla Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giydi. 36 yaşındaki isim 11 yılın ardından sarı-lacivertli ekibe döndü.

