Ziraat Türkiye Kupası
Mourinho için flaş iddia! Benfica’dan gönderiliyor

Portekiz Kupası’nda Braga yenilgisi sonrası Benfica’da deprem etkisi yaratan bir iddia gündemde. Jose Mourinho’nun koltuğu sallanırken, yönetimin ilk adayı kulübün eski futbolcusu Ruben Amorim. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 20:38
Benfica'da Portekiz Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 yenilerek elenilmesi, teknik direktörlük koltuğunu ciddi biçimde tartışmaya açtı. Kupaya veda, yönetim cephesinde sabırları taşıran son gelişme olurken, Jose Mourinho ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre; Benfica yönetimi olası bir ayrılık halinde listenin ilk sırasına kulübün eski futbolcusu Ruben Amorim'i yazdı. Haberde, Amorim'in Manchester United'daki görevinden kısa süre önce ayrılmış olmasının ve boşa çıkmasının, bu ihtimali güçlendirdiği vurgulandı.

Öte yandan Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin, tecrübeli çalıştırıcının yaz döneminde kulüpten tazminatsız ayrılmasına olanak tanıdığı belirtildi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Benfica forması giyen 40 yaşındaki Amorim'in camiayı yakından tanıması, "evlat dönüşü" senaryosunu daha da güçlü kılıyor.

