Kasımpaşa-Çaykur Rizespor CANLI (Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasındaki müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele saat 13.30'da başladı.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Andreas, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Allevinah, Benedyczak, Cenk
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Halil