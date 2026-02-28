CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor CANLI (Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor CANLI (Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig’de 24. haftanın cumartesi mesaisi, İstanbul’un kalbinde başladı. Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:21
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor CANLI (Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasındaki müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele saat 13.30'da başladı.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Allevinah, Benedyczak, Cenk

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Halil

