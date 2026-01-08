CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Matteo Guendouzi, Lazio'nun Fiorentina ile oynadığı Serie A maçının ardından taraftarlara veda etti. Guendouzi'nin ayrılığı hakkında Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 11:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final 2. maçında 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale ismini yazdırmayı başardı.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. Samsunspor'da Antoine Makoumbou, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

MUSABA'DAN 2 ASİST

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıktı. Hollandalı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın gollerinde asistleri yapan isim oldu.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Maçın ardından verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerine yer verdi.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa Finali'ndeki rakibi ise Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray oldu.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Öte yandan Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Musaba sonrası Matteo Guendouzi transferini de açıklamaya hazırlanıyor.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Guendouzi, Lazio'nun Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından başkent ekibinin taraftarlarına veda etti.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, mücadelenin ardından DAZN'a konuştu.

Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Guendouzi'nin ayrılığına da değinen Sarri, "Guendouzi'nin, geleceği üzerine kuracağımız yedi sekiz oyuncudan biri olduğundan emindim. Ancak bu boyutta teklifler geldiğinde, bizim gibi bir kulüp için belli profildeki oyuncuları elde tutmak zorlaşıyor ve bunu anlayabiliyorum." İfadelerine yer verdi.

REKLAM-IDEFIX
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek!
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Şam SDG'yi vurdu ses Barzanilerden geldi! "Kuzu postundaki çakal" renk verdi: Mesud Barzani elebaşı Abdi'ye siper oldu
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid-Real Madrid canlı izle Atletico Madrid-Real Madrid canlı izle 11:19
Priske'den Beşiktaş açıklaması! August Priske kimdir? Priske'den Beşiktaş açıklaması! August Priske kimdir? 11:03
Serie A’da kritik randevu: Cremonese-Cagliari maçı Serie A’da kritik randevu: Cremonese-Cagliari maçı 10:38
F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! 10:32
Arsenal-Liverpool maçı bilgileri Arsenal-Liverpool maçı bilgileri 10:26
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! 10:04
Daha Eski
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! 09:18
Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi 09:16
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! 08:42
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19