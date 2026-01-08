Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."

Maçın ardından verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerine yer verdi.