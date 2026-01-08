HaberlerFenerbahçe Sarri'den Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi hakkında flaş sözler! "Gelen teklife göre..."
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Matteo Guendouzi, Lazio'nun Fiorentina ile oynadığı Serie A maçının ardından taraftarlara veda etti. Guendouzi'nin ayrılığı hakkında Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final 2. maçında 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale ismini yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. Samsunspor'da Antoine Makoumbou, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MUSABA'DAN 2 ASİST
Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıktı. Hollandalı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın gollerinde asistleri yapan isim oldu.
Maçın ardından verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa Finali'ndeki rakibi ise Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Musaba sonrası Matteo Guendouzi transferini de açıklamaya hazırlanıyor.
Guendouzi, Lazio'nun Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından başkent ekibinin taraftarlarına veda etti.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, mücadelenin ardından DAZN'a konuştu.
Guendouzi'nin ayrılığına da değinen Sarri, "Guendouzi'nin, geleceği üzerine kuracağımız yedi sekiz oyuncudan biri olduğundan emindim. Ancak bu boyutta teklifler geldiğinde, bizim gibi bir kulüp için belli profildeki oyuncuları elde tutmak zorlaşıyor ve bunu anlayabiliyorum." İfadelerine yer verdi.