Galatasaray'dan gençlik hamlesi! Can Armando Güner İstanbul'a geliyor

Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk hamlesinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach ile anlaşarak 18 yaşındaki Can Armando Güner’in transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 22:15
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Takımda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferinde Can Armando Güner için geri sayıma geçti.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

A Spor'un haberine göre genç futbolcu, 9 Ocak Cuma günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Güner'in, İstanbul'a gelişinin ardından cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden takip etmesi bekleniyor.

RESMİYET AN MESELESİ

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anlaşma sağlayarak resmi süreci büyük ölçüde tamamladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması beklenirken, Galatasaray'ın Alman ekibine 200-250 bin Euro civarında bir bedel ödeyeceği ifade ediliyor.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE GÖREV YAPABİLİYOR

Alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giyen, babası Türk olan Can Armando Güner; hücum hattının her bölgesinde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

