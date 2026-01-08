CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Matteo Guendouzi'yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Fransız orta saha Mattéo Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 00:20
Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Fransız milli oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörü Devin Özek yer aldı.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

ERTAN TORUNOĞULLARI: "SABIRLA İNŞALLAH CAMİAMIZIN HAYAL ETTİĞİ SAVAŞAN TAKIMI KURACAĞIZ"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "'Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım oluşturacağız' diyordu başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız" dedi.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

DEVİN ÖZEK: "O GERÇEK BİR SAVAŞÇI"

Sportif Direktör Devin Özek ise, "Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı'nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

GUENDOUZI: "TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE İLK MAÇIMA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Yeni transfer Matteo Guendouzi de, "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız. Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Ben de ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve oluşturduğu büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız" diye konuştu.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

"BEN ONLAR İÇİN GEREKİRSE SAHADA HER ŞEYİMİ VERİRİM"

Taraftarlara da teşekkür eden Fransız oyuncu, "Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

