Fenerbahçe Matteo Guendouzi’yi resmen açıkladı!

Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı'nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo" açıklamasında bulundu.

GUENDOUZI: "TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE İLK MAÇIMA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Yeni transfer Matteo Guendouzi de, "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız. Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı.