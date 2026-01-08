CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Portekiz basını yazdı: Rafa Silva için Beşiktaş ve Benfica irtibatı kesmedi!

Portekiz basını yazdı: Rafa Silva için Beşiktaş ve Benfica irtibatı kesmedi!

Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın siyah beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Portekiz devi Benfica'ya transferi ile ilgili temaslar da devam ediyor. Portekiz basını görüşmelerle ilgili son durumu paylaştı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 23:48 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 00:15
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva için Beşiktaş ve Benfica irtibatı kesmedi!

Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği ile ilgili netleşmiş bir durum yok ve siyah beyazlı yönetimin yıldız ismin ayrılığıyla ilgili temasları devam ediyor..

Portekiz'de yayın yapan A Bola internet sitesinde yayınlanan habere göre, Rafa Silva hala Benfica'nın ara transfer dönemi planları arasında. Mourinho'nun çalıştırdığı ekipte yönetim, yıldız oyuncuyu devre arasında renklerine katmak için arka planda transfer pazarlıklarını sürdürüyor.

Haberde 32 yaşındaki oyuncunu Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve ülkesine gitmeyi planladığı bilgisi paylaşılırken, Benfica'nın Rafa Silva'yı daha ara transfer dönemi gelmeden önce gündemine aldığı ve bu durumda bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Transfer konusundaki tek engelin Rafa Silva'nın siyah beyazlılarla olan kontratını feshedememesi olduğunun da belirtildiği haberde süreç uzamasına rağmen Benfica'nın transfer konusundaki fikrinin değişmediği yazıldı.

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

İşte A Bola'nın o haberi

F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Suriye ordusu harekata başladı: Paçavraları ayaklar altına alındı
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 23:51
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 23:48
PSG Süper Kupa'yı penaltılarla kaptı! PSG Süper Kupa'yı penaltılarla kaptı! 23:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:07
Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlığı! Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlığı! 21:20
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 21:17
Daha Eski
PFDK’dan bahis dosyalarında toplu karar! PFDK’dan bahis dosyalarında toplu karar! 21:03
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 20:38
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 18:29
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 18:25
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 17:54
Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI 17:40