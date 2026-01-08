Portekiz basını yazdı: Rafa Silva için Beşiktaş ve Benfica irtibatı kesmedi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği ile ilgili netleşmiş bir durum yok ve siyah beyazlı yönetimin yıldız ismin ayrılığıyla ilgili temasları devam ediyor..

Portekiz'de yayın yapan A Bola internet sitesinde yayınlanan habere göre, Rafa Silva hala Benfica'nın ara transfer dönemi planları arasında. Mourinho'nun çalıştırdığı ekipte yönetim, yıldız oyuncuyu devre arasında renklerine katmak için arka planda transfer pazarlıklarını sürdürüyor.

Haberde 32 yaşındaki oyuncunu Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve ülkesine gitmeyi planladığı bilgisi paylaşılırken, Benfica'nın Rafa Silva'yı daha ara transfer dönemi gelmeden önce gündemine aldığı ve bu durumda bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Transfer konusundaki tek engelin Rafa Silva'nın siyah beyazlılarla olan kontratını feshedememesi olduğunun da belirtildiği haberde süreç uzamasına rağmen Benfica'nın transfer konusundaki fikrinin değişmediği yazıldı.

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

İşte A Bola'nın o haberi