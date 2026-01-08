CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, orta saha transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun Villarreal ile masaya oturması bekleniyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Orta sahaya mutlaka takviye yapacak Galatasaray, Pape Gueye konusunda harekete geçiyor.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Sarı-kırmızılılar, Villarreal kulübüyle resmi temasları hızlandıracak.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun İspanya'ya giderek hem Gueye hem de Villarreal'le görüşmeler yapacağı aktarıldı.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Aslan'ın bu transferi kısa sürede sonlandırmak istediği bildirildi.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Pape Gueye'nin de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

'DEV' FAKTÖR

Orta sahada 6 ve 8 numara oynayan Senegalli yıldızın piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden 26 yaşındaki Gueye, 2024-2025 sezonundan beri formasını giydiği Villarreal'de 57 maça çıkarken 7 gol attı, 1 asist yaptı.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Deneyimli isim, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'da oynamaya olumlu baktığı dile getirildi. Sarı-kırmızılıların tüm şartları zorlayacağı bildirildi.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

ÖNCELİK ÜLKESİ SENEGAL'DE

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyen Pape Gueye'nin önceliğini turnuvaya verdiği bildirildi. Çeyrek finale çıkan Senegal, yarın Mali ile oynayacak. Gueye'nin maçtan sonra transferle ilgileneceği aktarıldı.

Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

VILLAREAL'DEN YÜKSEK TALEP

Villareal, Pape Gueye için 30 milyon euro talep ediyor. Galatasaray ise 20-25 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki görüşmelerde aradaki farkın değerlendirileceği kaydedildi.

