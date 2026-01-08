Galatasaray’dan Gueye harekatı! Transferde Devler Ligi faktörü

Orta sahaya mutlaka takviye yapacak Galatasaray, Pape Gueye konusunda harekete geçiyor.
Sarı-kırmızılılar, Villarreal kulübüyle resmi temasları hızlandıracak.
Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun İspanya'ya giderek hem Gueye hem de Villarreal'le görüşmeler yapacağı aktarıldı.
Aslan'ın bu transferi kısa sürede sonlandırmak istediği bildirildi.
Pape Gueye'nin de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
'DEV' FAKTÖR
Orta sahada 6 ve 8 numara oynayan Senegalli yıldızın piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtildi.
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden 26 yaşındaki Gueye, 2024-2025 sezonundan beri formasını giydiği Villarreal'de 57 maça çıkarken 7 gol attı, 1 asist yaptı.
Deneyimli isim, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'da oynamaya olumlu baktığı dile getirildi. Sarı-kırmızılıların tüm şartları zorlayacağı bildirildi.
ÖNCELİK ÜLKESİ SENEGAL'DE
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyen Pape Gueye'nin önceliğini turnuvaya verdiği bildirildi. Çeyrek finale çıkan Senegal, yarın Mali ile oynayacak. Gueye'nin maçtan sonra transferle ilgileneceği aktarıldı.
VILLAREAL'DEN YÜKSEK TALEP
Villareal, Pape Gueye için 30 milyon euro talep ediyor. Galatasaray ise 20-25 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki görüşmelerde aradaki farkın değerlendirileceği kaydedildi.