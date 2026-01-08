CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yıldız isim için flaş ayrılık iddiası! Fenerbahçe ile temasa geçtiler

Yıldız isim için flaş ayrılık iddiası! Fenerbahçe ile temasa geçtiler

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen o futbolcuya Fransa Ligue 1'den o ekibin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ilk transfer hamlesini Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak yapmıştı.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Musaba'nın transferine dair Fenerbahçe resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." İfadelerine yer verildi.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Musaba ise Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası "Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." Dedi.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Fenerbahçe kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Musaba, sarı-lacivertliler ile ilk maçına Turkcell Süper Kupa yarı final maçı olan Samsunspor karşısında çıktı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Maç sonrası röportaj verirken göz yaşlarını tutamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerine yer verdi.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen futbolculardan Sebastian Szymanski hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

RENNES TALİP OLDU

Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Fenerbahçeli o yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Bir dönem kapanıyor mu?

Polonyalı orta saha oyuncusunu isteyen Rennes'in görüşmeleri kısa sürede ilerleteceği bildirildi.

REKLAM-IDEFIX
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın!
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Halep’te aileler camilere ve barınma merkezlerine sığındı
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
F.Bahçe'den bir bomba daha! Lookman...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! 09:18
Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi 09:16
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! 08:42
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Daha Eski
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58