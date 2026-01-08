Yıldız isim için flaş ayrılık iddiası! Fenerbahçe ile temasa geçtiler
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen o futbolcuya Fransa Ligue 1'den o ekibin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ilk transfer hamlesini Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak yapmıştı.
Musaba'nın transferine dair Fenerbahçe resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." İfadelerine yer verildi.
Musaba ise Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası "Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı.
Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi.
Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." Dedi.
Fenerbahçe kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Musaba, sarı-lacivertliler ile ilk maçına Turkcell Süper Kupa yarı final maçı olan Samsunspor karşısında çıktı ve 2 asist yaptı.
Maç sonrası röportaj verirken göz yaşlarını tutamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerine yer verdi.
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen futbolculardan Sebastian Szymanski hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.
RENNES TALİP OLDU
Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temasa geçti.
Polonyalı orta saha oyuncusunu isteyen Rennes'in görüşmeleri kısa sürede ilerleteceği bildirildi.