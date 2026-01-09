Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sonrası frene basılması, Ruben Neves dosyasında dengeleri değiştirdi. Galatasaray yönetimi, bu tabloyu avantaja çevirip 28 yaşındaki yıldız orta sahayı kadroya katmak istiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Orta saha transferinde vites yükselten sarı-kırmızılılar, çok önemli bir isimle anlaşma zemini arıyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Ah Hilal'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruben Neves için yönetim tüm şartlarını zorlayacak.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek için Al Hilal'in yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Neves, kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Kulübü de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimden para kazanmak için ocakta gelecek bütün teklifleri dinleme kararı aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Avrupa'da çok sayıda takımdan teklif alan Ruben Neves'te en büyük favori İngiliz devi Manchester United idi.
Ancak Neves'i takımda görmeyi çok isteyen vatandaşı Ruben Amorim'in görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. Böylece Manchester United, Neves'te beklemeye geçti.
Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozu ve iyi bir maaşla diğer takımların önüne geçmeye çalışacak.
Orta alanda oyunu iki yönüyle oynayabilen bir isim arayan G.Saray yönetimi, Atalantalı Ederson sürecinin uzaması nedeniyle Neves'i ilk sıraya yazdı.
MARIO LEMINA İLE OYNADI
Mario Lemina ve Ruben Neves, Wolverhampton'da birlikte forma giydiler. 2023 yılının ara transfer döneminde İngiliz ekibine imza atan Lemina, haziranda Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Portekizli oyuncu ile 6 ay birlikte ter döktü. Sarı-kırmızılı yönetim bu transferde Gabonlu oyuncusundan da yardım alacak.
55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Ruben Neves hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilen özel bir oyuncu. Portekizli yıldızı İngiltere'den koparabilmek için Al Hilal, 2.5 yıl önce 55 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda kalmıştı. Sözleşmesi haziranda bitecek Neves'ten para kazanmak isteyen Suudi ekibi, gelecek teklifleri masaya yatıracak.