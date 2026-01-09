CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sonrası frene basılması, Ruben Neves dosyasında dengeleri değiştirdi. Galatasaray yönetimi, bu tabloyu avantaja çevirip 28 yaşındaki yıldız orta sahayı kadroya katmak istiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Orta saha transferinde vites yükselten sarı-kırmızılılar, çok önemli bir isimle anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Suudi Arabistan ekiplerinden Ah Hilal'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruben Neves için yönetim tüm şartlarını zorlayacak.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Kariyerine Avrupa'da devam etmek için Al Hilal'in yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Neves, kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Kulübü de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimden para kazanmak için ocakta gelecek bütün teklifleri dinleme kararı aldı.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Avrupa'da çok sayıda takımdan teklif alan Ruben Neves'te en büyük favori İngiliz devi Manchester United idi.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Ancak Neves'i takımda görmeyi çok isteyen vatandaşı Ruben Amorim'in görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. Böylece Manchester United, Neves'te beklemeye geçti.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozu ve iyi bir maaşla diğer takımların önüne geçmeye çalışacak.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

Orta alanda oyunu iki yönüyle oynayabilen bir isim arayan G.Saray yönetimi, Atalantalı Ederson sürecinin uzaması nedeniyle Neves'i ilk sıraya yazdı.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

MARIO LEMINA İLE OYNADI

Mario Lemina ve Ruben Neves, Wolverhampton'da birlikte forma giydiler. 2023 yılının ara transfer döneminde İngiliz ekibine imza atan Lemina, haziranda Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Portekizli oyuncu ile 6 ay birlikte ter döktü. Sarı-kırmızılı yönetim bu transferde Gabonlu oyuncusundan da yardım alacak.

Galatasaray’a Ruben Neves fırsatı! Transferde Devler Ligi kozu

55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Ruben Neves hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilen özel bir oyuncu. Portekizli yıldızı İngiltere'den koparabilmek için Al Hilal, 2.5 yıl önce 55 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda kalmıştı. Sözleşmesi haziranda bitecek Neves'ten para kazanmak isteyen Suudi ekibi, gelecek teklifleri masaya yatıracak.

F.Bahçe'de rota Leite!
MUUD - REKLAM
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! İki mahallede kontrol sağlandı SDG'ye süre verildi: 6 saatlik ateşkes
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
F.Bahçe'ye Gouiri önerisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
Daha Eski
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 01:07
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 01:07
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! 01:07
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:07