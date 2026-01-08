Mert Günok yuvaya döndü! Fenerbahçe ile 2.5 yıllık imza

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok'u yeniden renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, milli kalecinin kendisini 2.5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katıldı.

"MERT'İN GERİ DÖNMESİ HEPİMİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

İmzaların ardından konuşan Ertan Torunoğulları, "Mert camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi, 15 yıl görev aldı. Kısa bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi hepimizi çok sevindirdi. Hocamızın da çok istediği bir kaleci. Samandıra'da ağabeylik yapacak bir karakter. İnşallah Mayıs'ta şampiyon olacağız ve Mert'in katkısı büyük olacak" ifadelerini kullandı. Torunoğulları ayrıca transfer döneminin devam ettiğini ve kadroya takviyelerin süreceğini vurguladı.

Sportif Direktör Devin Özek ise, "Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz" dedi.

"BU FORMAYI YENİDEN GİYMEK ÇOK DUYGUSAL"

Yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Mert Günok, "Buraya geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk andan itibaren duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu.

Forma numarası tercihini de açıklayan tecrübeli kaleci, "34 numarayla birçok başarı yaşadım. Yine 34'ü giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da mesaj gönderen Günok, "Beni her zaman çok sevdiklerini hissettirdiler. Kadıköy'de büyüdüm; Fenerbahçe'den ayrı kalsam bile bu bağ hiç kopmadı. Yeniden bu duyguyu yaşayacağım için çok mutluyum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.