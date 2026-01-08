Vaclav Cerny'den Beşiktaş'a transferi hakkında flaş itiraf!

Beşiktaş'ın kaliteli ayaklarından Vaclav Cerny, siyahbeyazlıların Antalya kampında Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Çek kanat oyuncusu, İstanbul'daki hayatından siyah-beyazlı ekipte yaşadıklarına kadar birçok konuda konuştu.

İşte Cerny'nin sözleri:

Günlerin nasıl geçiyor?

Çok basit. Eşim ve bebeğimle İstanbul'dayım. Eve geldiğim zaman kızımla vakit geçiriyorum. Onunla yeni şeyler öğreniyorum. Hem bir baba hem de bir eş oluyorum.

Yazın taraftarlar seni çok istedi. Beşiktaş'a transfer sürecini anlatabilir misin?

Benim için tek opsiyon burada olmaktı. Dışarıdan bakınca süreç çok uzun sürmüş gibi gözükebilir ama resmi temaslar başladıktan sonra aslında çok kısa bir süre içerisinde sonuçlandı. İyi ki de sonuçlandı diyorum. Ben gelmeyi çok istedim, bunu etrafımdaki insanlar da biliyordu. Kendi açımdan da gelmek için her şeyi yaptığımı söyleyebilirim. İstediğim şey gerçekleşti, bundan daha mutlu olamazdım.

Fenerbahçe maçına attığın gollerle damga vurdun. Senin için özel tişört yapıldı, derbinin kahramanı oldun. Bu maçtan sonra yaşananlar nasıl hissettirdi?

Ben kariyerim boyunca duygusal olarak ne çok coşkulu ne de duygu seviyesi çok düşük oldum. Beni duygusal anlamda hiçbir zaman çok çılgınca göremezsiniz sahanın içerisinde. Bazen iyi şeyler olurken de bu işlerin bir ya da iki hafta sonra kötüye gidebileceğinin farkındayım. Her zaman duygusal bir yapım vardır ama işin hep sakin kalma tarafındayımdır. Genel olarak sakin bir insan olduğumu da söylemem lazım. Kendini her maç göstermek tabii ki önemli. İki gol atmış olmam beni mutlu etti.

Ama bir başkası atsaydı da benim için hiç fark etmezdi. Takıma katkım olsun yeter. Futbolda işlerin çok çabuk değişebileceğini bilen biriyim. Bu tarz maçlarda her zaman karar veren siz olmuyorsunuz. İşin içerisinde taraftar var, maçın kendi momentumu ve birçok farklı değişken var. Başka bir açıdan bir şeyler söylemem gerekirse, iki tane çok ciddi çapraz bağ sakatlığı geçirdim. Yani en dipten en zirveye çıktım diyebilirim. O yüzden bu noktalarda daha sakin ya da biraz daha kontrollü yaklaşım gösteriyorum.

İstanbul'da yaşamaktan ailece keyif aldığınızı söylüyorsun. Şehir senin için nasıl?

Öncelikle kendimizi burada güvende ve evimizde hissediyoruz. Kızımızı büyütürken ihtiyacımız olan her şey İstanbul'da mevcut. Kalabalığa çok fazla karışmamaya çalışıyoruz. Çünkü şehir gerçekten çok kalabalık, buna alışmamız lazım. Bizim geldiğimiz yer daha sessiz, daha sakin, daha az insanın yaşadığı yerdi. İstanbul çok daha büyük ve renkli bir şehir.

Beşiktaş bu sezonun ilk devresinde farklı şeyler yaşadı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?

Sezon başında burada değildim ama uzaktan takip ettiğim kadarıyla Avrupa'dan elenmek hayal kırıklığı oldu. İyi bir başlangıç olmadı, sonra hızlıca bir hoca değişikliği geldi. Takıma geldikten sonraki süreçle ilgili konuşursam, ben ve takım da elimizden geldiğince gelişmeye çalıştık. İnişler-çıkışlar yaşadık. İlk yarının sonuna doğru bu gelişimi pozitif anlamda hem istikrar hem skor anlamında görebiliriz, bunun üzerine inşa etmemiz lazım. İnsanların burada ne kadar tutkulu olduğunu biliyor ve saygı duyuyorum. İyi oynamak, takım için önemli olmak çok değerli.

Sergen hoca ile ilişkin nasıl? 8 numara konusu da var. Neler söylersin?

Hoca ile ilişkimiz iyi. İhtiyacınız olan şey, hocanın sizden istediklerini bilmeniz. Pozisyona gelirsek, sağ kenar ya da 8 numara oynamak fark etmez. Kendi içimde tercihlerim tabii ki var ama her mevkide elimden geleni yaparım. Finalde de kararı hocamız verir.

Türklerle olan bağından sıkça bahsediyorsun. Bu bağ nasıl başladı?

Ben 15 yaşında Çek Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya Ajax'a gittim. Tesadüfen orada Türk aile ve çevremle tanıştım. 12 senedir de en iyi arkadaşım bu aileden biri. Kendi ailemden sonra böylesine yakın olduğum bir ailenin varlığı benim için çok önemliydi. İkinci ailem gibi oldular. Bu da o yaşlarda çok şey ifade ediyor insana, onlara güvendim. Türk kültürünü seviyorum.

Mesela örnek veriyorum; kalabalık kahvaltı masaları benim çok hoşuma gidiyor. Türk yemeklerini çok seviyorum. İnsanların birlikteyken yarattıkları o ortam ve hava çok güzel. Her ülkenin kendine ait spesifik şeyleri vardır. Burada da çay var, en önemlilerinden biri. Günün her saatinde oturup içilecek bir içecek ve ben de çok seviyorum.

Süper Lig'in seviyesini nasıl buldun?

Dürüst olmak gerekirse kalite konusunda sürpriz yaşadım. Ligdeki her takımın planlı bir oyun oynadığını ve kaliteli oyunculara sahip olduğunu söylemem lazım. Açıkçası ben bu kaliteyi beklemiyordum. Her takım bu kaliteyi göstermeye çalışıyor ki bu da iyi bir şey. Ligin kendisiyle alakalı bazı olumsuzluklar da var ama bu konularla ilgili yorum yapmak istemiyorum.

İlk devrenin son döneminde performansın ciddi şekilde arttı. Bu adaptasyonla mı ilgiliydi?

Alışma süreci değildi açıkçası. Hatta en iyi oynadığım maçlardan bir tanesi ilk oynadıklarım arasındaydı. Belki mevki ve pozisyon değişikliği, oyunla alakalı olabilir ama adaptasyon diyemem. Bazen her şeyin oturmasını beklemeniz gerekiyor. Ben neler yapabileceğimi biliyorum. Kendi kalitemin de farkındayım. Bunu her maç göstermek ve bu şekilde devam etmek istiyorum.

Saha içindeki Cerny ile saha dışındaki Cerny arasındaki fark nedir?

Bu eşim için çok güzel bir soru olabilir. Ben bazı anlarda söylemek istediği şeyi söyleyen ve duygularını ifade eden bir insan olurum. Rahatsız olduğumu ya da beni rahatsız eden bir durum varsa bunu söylemekten çekinmem. Böyle bir yapım vardır. Saha içerisinde ise aksiyon alan, maça katkı veren ya da maça direkt etki eden, beklenmedik anlarda beklenmedik şeyleri yapıp takıma yardım eden birisi olmaya çalışıyorum.

Takımdaki hava ve ikinci yarı hedefleriniz neler?

Oyuncular arasındaki hava ve birlikteliğimiz iyi gidiyor. Soyunma odası ortamımızın da pozitif olduğunu söyleyebilirim. Antrenmanlar konusunda da her şey yolunda gidiyor. Zorlamaya devam etmemiz lazım. Hepimizin gelişip, tutkuyu ve açlığı hissetmemiz lazım. Bunu her idmanda, her çalışmada ya da maçta devam ettirmemiz gerekiyor ki daha iyi olabilelim. İkinci yarı gelişimimizi devam ettirip iyi sonuçlar almak ve sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na da iyi başladık ve sonunu getirmeye çalışacağız.

Beşiktaş'ı bu kadar istemenin sebebi neydi?

Bu bir histi. Sadece benim için değil ailem için de aslında aynı şeyleri hissettim. Benim Türk insanlarıyla ya da Türkiye ile bağı olan insanlarla yakınlığım var. Etrafımda böyle insanlar var. Onları da tanıdığım için bu birlikteliğin iyi olacağını düşündüm. Başka bir kültür, başka bir mantaliteyi tecrübe etmek istedim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Taraftarları anlamında da bunu söylemem lazım. Böyle bir kulüpte oynamak da benim için büyük bir ayrıcalık.