CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı başlayabilir. İki ezeli rakibin son olarak aynı yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 22:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe de çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Orta sahaya bir ekleme yapmak isteyen iki takım da aynı oyuncu için transfer yarışına girdi.

Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Transferfeed'de yer alan habere göre Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo'nun transfer yarışına Beşiktaş ve Fenerbahçe de dahil oldu.

Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Haberde İngiltere Premier Ligi'nden Everton ve Serie A'dan Napoli'nin 20 yaşındaki genç futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Ruben Amorim yönetimde Manchester United'ın ilk 11'indeki yerini kaybeden Mainoo, son dönemde yedek kulübesine hapsolmuş ve Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek adına daha sık forma giymek istediği ve bu yönde bir kulübe gidebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Bu sezon Premier Lig'de 11 maça çıkan 20 yaşındaki orta saha, yalnızca 212 dakika süre alabildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 22:18
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 21:11
Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... 18:36
Beşiktaş kamp için Antalya'da! Beşiktaş kamp için Antalya'da! 18:34
Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI 18:25
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 18:12
Daha Eski
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 18:05
Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! 17:56
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 17:40
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 16:28
Milan yeni transferini açıkladı! Milan yeni transferini açıkladı! 16:22
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! 16:12