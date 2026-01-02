Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe de devrede!

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe de çalışmalarına hız verdi.
Orta sahaya bir ekleme yapmak isteyen iki takım da aynı oyuncu için transfer yarışına girdi.
Transferfeed'de yer alan habere göre Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo'nun transfer yarışına Beşiktaş ve Fenerbahçe de dahil oldu.
Haberde İngiltere Premier Ligi'nden Everton ve Serie A'dan Napoli'nin 20 yaşındaki genç futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.
Ruben Amorim yönetimde Manchester United'ın ilk 11'indeki yerini kaybeden Mainoo, son dönemde yedek kulübesine hapsolmuş ve Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek adına daha sık forma giymek istediği ve bu yönde bir kulübe gidebileceği iddiaları gündeme gelmişti.
Bu sezon Premier Lig'de 11 maça çıkan 20 yaşındaki orta saha, yalnızca 212 dakika süre alabildi.
Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Kobbie Mainoo'nun, Transfermarkt verilerine göre 40 milyon Euro değeri bulunuyor.