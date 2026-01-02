Beşiktaş'ta flaş gelişme! 2 isim Antalya kampına götürülmedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede Jonas Svensson ve David Jurasek yer almadı. Beşiktaş, her 2 ismin de sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almadığını duyurdu.

RAFA SILVA KADRODA

Öte yandan Beşiktaş'ta ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Rafa Silva ise Beşiktaş'ın açıkladığı Antalya kamp kadrosunda yer aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI KADROSU