Beşiktaş'ta flaş gelişme! 2 isim Antalya kampına götürülmedi

Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede Jonas Svensson ve David Jurasek yer almadı. Beşiktaş, her 2 ismin de sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almadığını duyurdu.
RAFA SILVA KADRODA
Öte yandan Beşiktaş'ta ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Rafa Silva ise Beşiktaş'ın açıkladığı Antalya kamp kadrosunda yer aldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI KADROSU
📋 Antalya kampı kadromuz. ℹ️ Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır. pic.twitter.com/moijpFTGkO— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 2, 2026