Beşiktaş'ta flaş gelişme! 2 isim Antalya kampına götürülmedi

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Antalya kampı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson ve David Jurasek'in sözleşme fesih görüşmeleri sebebi ile kadroda yer almadığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 13:21 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 13:42
Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede Jonas Svensson ve David Jurasek yer almadı. Beşiktaş, her 2 ismin de sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almadığını duyurdu.

RAFA SILVA KADRODA

Öte yandan Beşiktaş'ta ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Rafa Silva ise Beşiktaş'ın açıkladığı Antalya kamp kadrosunda yer aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI KADROSU

F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
