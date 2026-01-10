CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Mısır-Fildişi Sahili MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mısır-Fildişi Sahili MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Yarı final biletini alarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen takımlar, kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada Mohamed Salah'ın performansı merak edilirken, futbolseverler "Mısır-Fildişi Sahili maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Mısır-Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 18:02
Mısır-Fildişi Sahili MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mısır-Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı, Mısır ile Fildişi Sahili'ni karşı karşıya getiren dev randevuyla sürüyor. Yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen iki güçlü ekip de bu kritik mücadelede hata payını minimuma indirmeyi amaçlıyor. Gözler, Mısır cephesinde Mohamed Salah'ın sahadaki performansına çevrilirken, futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Mısır-Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MISIR-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde oynanacak Mısır-Fildişi Sahili maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

MISIR-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısır-Fildişi Sahili maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

