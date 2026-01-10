CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı!

Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 18:19
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

15'inci dakikada Amilton'un ceza sahasına doğru attığı pasta topu göğsüyle kontrol eden Mamadou Faye'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.

18'inci dakikada sol köşeden korner kullanan Esenler Erokspor'da Alper'in ceza sahası içine açtığı ortada Kayode topa dokundu. Murat'tan dönen topta yeniden kontrol sağlayan Kayode'nin vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Amilton'un ceza sahası yayının üzerinde bulunan Ömer Faruk Beyaz'a verdiği topu, Ömer Faruk Beyaz Kayode'ye bıraktı. Mamadou Faye'nin beklemeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

52'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton'un sağa çekerek ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Faye'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Ömer Faruk'un arka direğe yaptığı ortada Catakovic topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Nzaba, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta, savunma arkasına atılan topa hareketlenen Catakovic, ceza sahası içerisinde topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımın 4'üncü golünü buldu: 0-4.

82'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Amilton'un ceza sahasına girerek çıkardığı pasta Catakovic, tek vuruşla topu ağlara yolladı: 0-5.

Maç, Esenler Erokspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
