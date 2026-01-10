CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Tekke: Hep beraber birliktelik kurmamız lazım

Fatih Tekke: Hep beraber birliktelik kurmamız lazım

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Hep beraber birliktelik kurmamız lazım. Yola devam, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke: Hep beraber birliktelik kurmamız lazım

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın bu bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik antrenmanına geçildi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Tekke, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tekke, çalışmalara ilişkin, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba sarf ediyor, problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Onlar da inşallah düzelir. Şu 2 maç bizim için çok önemli. Hep beraber birliktelik kurmamız lazım. Yola devam, mücadeleye devam." dedi.

Antrenmana ameliyat edilen Visca ve Baniya, tedavileri devam eden Savic, bireysel çalışmalarını sürdüren Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Onuachu ve Oulai, izinli Serdar Saatçı ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Zubkov katılmadı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
