Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, gözler Galatasaray-Liverpool maçına çevrildi. Birbirinden öneli karşılaşmaların sahne alacağı turda futbolseverler "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Galatasaray'ın Liverpool ile kozlarını paylaşacağı turda, özellikle yayın bilgileri merak ediliyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 22:11
20.45 Galatasaray-Liverpool (Tabii ve TRT 1)
11 Mart 2026 Çarşamba
20.45 Bayer Leverkusen-Arsenal
23.00 Bodo/Glimt-Sporting CP
23.00 PSG-Chelsea
23.00 Real Madrid-Manchester City
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.