Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri netleşti ve heyecan doruğa çıktı. Kura çekiminin ardından dikkatler, temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Birbirinden zorlu karşılaşmaların sahne alacağı bu turda, futbolseverler maç takvimini ve yayın detaylarını yakından takip ediyor. Özellikle Galatasaray'ın kritik sınavının hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?