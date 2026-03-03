CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, gözler Galatasaray-Liverpool maçına çevrildi. Birbirinden öneli karşılaşmaların sahne alacağı turda futbolseverler "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Galatasaray'ın Liverpool ile kozlarını paylaşacağı turda, özellikle yayın bilgileri merak ediliyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 22:11
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri netleşti ve heyecan doruğa çıktı. Kura çekiminin ardından dikkatler, temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Birbirinden zorlu karşılaşmaların sahne alacağı bu turda, futbolseverler maç takvimini ve yayın detaylarını yakından takip ediyor. Özellikle Galatasaray'ın kritik sınavının hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı şöyle:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

10 Mart 2026 Salı

20.45 Galatasaray-Liverpool (Tabii ve TRT 1)
23.00 Atalanta-Bayern Münih
23.00 Atletico Madrid-Tottenham
23.00 Newcastle United-Barcelona

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

11 Mart 2026 Çarşamba

20.45 Bayer Leverkusen-Arsenal
23.00 Bodo/Glimt-Sporting CP
23.00 PSG-Chelsea
23.00 Real Madrid-Manchester City

Trabzonspor çeyrek finalde!
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Başkan Erdoğan "Türkiye'nin tavrı bellidir" diyerek duyurdu: Savaş yerine barışın tarafındayız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması!
RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! 22:39
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 22:30
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? 22:11
Günay Güvenç'ten kritik kurtarış! Günay Güvenç'ten kritik kurtarış! 22:05
F.Bahçe Medicana set vermeden kazandı! F.Bahçe Medicana set vermeden kazandı! 22:03
Beşiktaş 123. yılını kutladı! Beşiktaş 123. yılını kutladı! 21:54
Daha Eski
Yaser Asprilla gole çok yaklaştı! İşte o anlar Yaser Asprilla gole çok yaklaştı! İşte o anlar 21:25
Nhaga G.Saray formasıyla ilk golünü attı! Nhaga G.Saray formasıyla ilk golünü attı! 21:11
Başakşehir'de gol düellosu! Başakşehir'de gol düellosu! 20:57
Barış Alper G.Saray'ı öne geçirdi! İşte penaltı pozisyonu Barış Alper G.Saray'ı öne geçirdi! İşte penaltı pozisyonu 20:45
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 20:34
"3 puanla başlamaktan mutluyuz" "3 puanla başlamaktan mutluyuz" 20:12