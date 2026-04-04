Sassuolo-Cagliari CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da sezonun son düzlüğüne girilirken, Sassuolo ve Cagliari kozlarını Mapei Stadyumu'nda paylaşıyor. Ev sahibi, bu sezon özellikle büyük takımlara karşı sergilediği dirençle dikkat çekiyor. Son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sassuolo, orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırıp sezonu ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Takımın en büyük gol umudu yine formda golcüsü Andrea Pinamonti olacak. Konuk ekip Cagliari cephesinde ise işler biraz daha kritik. 30 puanla 15. sırada yer alan Ada temsilcisi, düşme hattındaki rakipleriyle arasındaki 3 puanlık farkı açmak zorunda. Son haftalarda gol yollarında sıkıntı yaşayan ve Napoli'ye 1-0 mağlup olan Cagliari, deplasmanda katı savunma ve hızlı hücumlarla sonuç almaya çalışacak. İşte maçın detayları!

Sassuolo-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Sassuolo-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Sassuolo-Cagliari MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Kilicsoy