CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Stuttgart - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 28. hafta dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Formda ekiplerden Stuttgart, sahasında Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Mücadele, MHPArena’da oynanacak. Ev sahibi Stuttgart, ilk dörtteki yerini korumak isterken; Borussia Dortmund ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, Stuttgart - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları…

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:21
Stuttgart - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım...

Bundesliga'da "Devler Ligi" savaşı! MHPArena'da oynanacak 28. hafta mücadelesinde, ligin formda ekiplerinden Stuttgart, şampiyonluk takibini sürdüren Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Stuttgart için bu maç, ilk dört içerisindeki yerini korumak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşırken; Dortmund ise zirve takibinde hata yapmak istemiyor. Peki, "Stuttgart - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte dev maçın detayları...

STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak olan Stuttgart - Borussia Dortmund mücadelesi, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga Stuttgart-Borussia Dortmund maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart muhtemel 11: Nubel, Jeltsch, Chabot, Hendriks, Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich, El Khannouss, Demirovic, Undav

Borussia Dortmund muhtemel 11: Kobel, Reggiani, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson, Adeyemi, Guirassy, Beier

STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
