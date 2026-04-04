Serie A | Hellas Verona-Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da haftanın en gergin maçlarından biri Verona'da oynanıyor. Hellas Verona, bu sezon beklediği performansı bir türlü sahaya yansıtamadı ve 19. sıraya kadar geriledi. Teknik direktör Paolo Sammarco yönetimindeki ev sahibi, taraftarı önünde bu kritik eşiği aşarak lige tutunma umutlarını son 7 haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Fiorentina ise tarihinin en istikrarsız sezonlarından birini geçiriyor. 29 puanla 16. sırada kalan Floransa temsilcisi, geçtiğimiz haftalardaki kayıpların ardından bu deplasmanı bir "yeniden doğuş" maçı olarak görüyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı sürpriz bir şekilde Verona 2-1 kazanmıştı; Fiorentina şimdi hem bu mağlubiyetin rövanşını almak hem de ligde kalışını ilan etmek niyetinde. İşte maçın detayları!

Hellas Verona-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Hellas Verona-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.