Galatasaray'da Trabzonspor maçının anahtarı o iki oyuncuda!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Kadrosunda önemli eksikler bulunuyorken sarı-kırmızılılar, Akyazı'da mutlak galibiyet planlarını o iki oyuncu üzerinden kurgulayacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 09:52
Bu doğrultuda kritik mücadeleye sıkı hazırlanan Cimbom, tüm planlarını mutlak 3 puan üzerine kurguladı.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında en güvendiği isimler Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün...
Barış Alper'den 6 gol/10 asist, Yunus'tan ise 8 gol/9 asistlik bir katkı alan Cimbom, zorlu deplasmanda galibiyete onlarla uzanmayı hedefliyor.
İki oyuncu bu sezon ligde toplamda 33 gol katkısı sundu.
Kadrodaki önemli eksikler düşünülünce Galatasaray, Akyazı'daki mücadelede iki oyuncusundan belirleyici bir performans bekliyor.
