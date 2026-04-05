Göztepe-Galatasaray maçında Malcom Bokele forma giyemeyecek!

Göztepe forması giyen Malcom Bokele penaltıdan gol attığı Gençlerbirliği deplasmanına damga vurmuştu. Bokele, 54.dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

26 yaşındaki Bokele, böylelikle Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Galatasaray ligde erteleme maçında 8 Nisan'da Göztepe'ye konuk olacak.

TFF KURALI

Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılma hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılım hakkı elde edemezler