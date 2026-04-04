Brest-Rennes maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1’de 44 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa kupaları hedefine kilitlenen Rennes, 36 puanla 11. sırada bulunan ezeli rakibi Brest’e konuk oluyor. Francis-Le Blé Stadyumu’nda oynanacak bu bölgesel derbide, ev sahibi ekip kötü gidişatı durdurup ilk 10 içerisine dönmeyi; konuk ekip ise galibiyetle Avrupa hattındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki, Brest-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:12
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında futbolseverler, Breton bölgesinin iki önemli temsilcisinin mücadelesine tanıklık edecek. Ev sahibi, son haftalarda Monaco ve Auxerre karşısında aldığı mağlubiyetlerle sarsılsa da, taraftarı önünde derbi galibiyetiyle yeniden ayağa kalkmak istiyor. Takımın en büyük kozu, 8 golle hücumun liderliğini üstlenen Romain Del Castillo ve 7 asistle takımın beyni olan Ludovic Ajorque olacak. Konuk ekip Stade Rennais ise son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle Avrupa yarışında "ben de varım" diyor. Ancak konuk ekipte Przemysław Frankowski ve Anthony Rouault cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. 14 golle ligin en formda isimlerinden biri olan Estéban Lepaul ise Rennes'in en büyük gol umudu olmaya devam ediyor. İşte maçın detayları!

Brest-Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Brest-Rennes MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Brest-Rennes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti; Castillo, Tousart, Ebimbe; Ajorque

Rennes: Samba; Merlin, Brassier, Boudlal, Nagida; Camara, Rongier, Szymanski; Nordin, Lepaul, Blas

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41