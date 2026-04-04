Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da kritik Cumartesi heyecanı yaşanıyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan Bayer Leverkusen, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolfsburg’u ağırlıyor. Karşılaşma, BayArena’da oynanacak. Son haftalarda form düşüşü yaşayan iki takımın mücadelesi, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Peki, Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları ve takımların son durumu…

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 13:24
Bundesliga'da kritik Cumartesi! Avrupa potasına girmek isteyen Bayer Leverkusen, BayArena'da küme düşme tehlikesini ensesinde hisseden Wolfsburg'u ağırlıyor. Son haftalarda form grafiği düşen iki ekibin mücadelesinde "Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman?", "Maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt buluyor. İşte beIN Sports ve Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak maçın detayları ve takımlardaki son durum...

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak olan Bayer Leverkusen - Wolfsburg mücadelesi, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga Bayer Leverkusen-Wolfsburg mücadelesi beIN Sports 4 / Tivibu Spor 1 kanallarında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Ev sahibi Bayer Leverkusen, ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremedi. Avrupa şansını sürdürmek için bu akşam mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyorlar.

Wolfsburg için çanlar çalıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekip, son 6 maçının 4'ünü kaybetti ve bu deplasmandan puanla dönerek nefes almak istiyor. Leverkusen orta sıraların üstünde Avrupa mücadelesi verirken, Wolfsburg barajın hemen üzerinde ligde kalma savaşı veriyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen muhtemel 11: Flekken, Oermann, Andrich, Tapsoba, Culbreath, Palacios, Fernandez, Grimaldo, Maza, Poku, Schick

Wolfsburg muhtemel 11: Grabara, Belocian, Vavro, Koulierakis, Kumbedi, Eriksen, Souza, Maehle, Lindstrom, Amoura, Wind

