Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg-Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Strasbourg-Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ligue 1’de sezonun final bölümüne girilirken, 40 puanla 8. sırada yer alan Strasbourg, sahasında 27 puanlı Nice’i ağırlıyor. Son haftalarda topladığı puanlarla Avrupa kupaları potasına iyice yaklaşan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Düşme hattının hemen üzerinde, 15. sırada yer alan Nice ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak ligde kalma yolunda moral bulmayı hedefliyor. Peki, Strasbourg-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:04
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında futbolseverler, hedefleri birbirinden farklı iki köklü kulübün mücadelesine tanıklık edecek. Ev sahibi RC Strasbourg, Gary O'neil yönetiminde bu sezon özellikle kendi sahasında sergilediği disiplinli oyunla dikkat çekiyor. Strasbourg hücum hattı, Nice savunmasını aşarak ilk 6 sıradaki Avrupa yarışına dahil olmak niyetinde. OGC Nice ise tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiriyor. 27 puanla 15. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasında sadece birkaç puanlık mesafe kalan konuk ekip, geçtiğimiz hafta PSG karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. İşte iki takım arasındaki bu çekişmeli randevunun detayları!

Strasbourg-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Strasbourg-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Strasbourg-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Penders; Hogsberg, Doukoure, Omobamidele, Doue; Barco, Oyedele; Amo-Ameyaw, Nanasi, Godo; Fofana

Nice: Diouf; Mendy, Dante, Bah; Clauss, Boudaoui, Sanson, Vanhoutte, Bard; Diop, Wahi

