Strasbourg-Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında futbolseverler, hedefleri birbirinden farklı iki köklü kulübün mücadelesine tanıklık edecek. Ev sahibi RC Strasbourg, Gary O'neil yönetiminde bu sezon özellikle kendi sahasında sergilediği disiplinli oyunla dikkat çekiyor. Strasbourg hücum hattı, Nice savunmasını aşarak ilk 6 sıradaki Avrupa yarışına dahil olmak niyetinde. OGC Nice ise tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiriyor. 27 puanla 15. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasında sadece birkaç puanlık mesafe kalan konuk ekip, geçtiğimiz hafta PSG karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. İşte iki takım arasındaki bu çekişmeli randevunun detayları!

Strasbourg-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Strasbourg-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Strasbourg-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Penders; Hogsberg, Doukoure, Omobamidele, Doue; Barco, Oyedele; Amo-Ameyaw, Nanasi, Godo; Fofana

Nice: Diouf; Mendy, Dante, Bah; Clauss, Boudaoui, Sanson, Vanhoutte, Bard; Diop, Wahi