CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Lazio-Parma maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Lazio-Parma maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da sezonun son düzlüğüne girilirken, 43 puanla 8. sırada yer alan Lazio, sahasında 34 puanlı Parma’yı konuk ediyor. Avrupa kupaları potasına girmek için puan kaybına tahammülü olmayan ev sahibi, taraftarı önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 12. sıradaki Parma ise deplasmanda sürpriz yaparak üst sıralara tırmanma peşinde. Peki, Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 13:37
Lazio-Parma maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Lazio-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da 31. haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olan Lazio-Parma randevusu için geri sayım başladı. Ev sahibi Lazio, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçları unutturmak ve yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Olimpiyat Stadyumu'nun atmosferini avantaja çevirmeyi planlayan Roma ekibinde, hücum hattının etkinliği maçın kaderini belirleyecek. Sezonun ilk yarısında Parma deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin özgüveniyle sahaya çıkacak olan Lazio'da tek hedef 3 puan. Parma ise 34 puanla ligin güvenli bölgesinde yer alsa da, sergilediği dirençli futbolla her an her takımı zorlayabilecek kapasitede. Son haftalarda özellikle savunma disipliniyle ön plana çıkan konuk takım, Lazio'nun baskısını kırarak kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. Hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği bu zorlu mücadele, hem Avrupa yarışı hem de lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri!

Lazio-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Lazio-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Lazio-Parma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro

Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Sorensen, Keita, Valeri; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
