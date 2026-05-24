David Alaba'dan Beşiktaş'a transferde yeşil ışık!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesi sonrası İspanyol ekibine veda eden David Alaba'yı gündemine aldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş, David Alaba'nın menajeriyle temasa geçti ve önümüzdeki günlerde görüşmek üzere söz aldı. Alaba'nın da siyah-beyazlılarda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Alaba geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 16 maçta 575 dakika süre bulabildi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.