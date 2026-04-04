Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Galatasaray Kolombiyalı yıldız için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları başladı. İki İstanbul devinin son olarak transfer çalışmaları kapsamında aynı yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte gündeme bomba gibi düşen o haber...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:39
Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir yarış sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de yarışı sürdürme niyetinde.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre İstanbul'un iki ekibi, gelecek sezonun kadro planlamasında aynı stoper oyuncusuna talip oldu.

TRANSFEDE HEDEF LUCUMI

Quotidiano Sportivo'da yer alan habere göre Süper Lig'in iki devi, Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Bologna ile 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildiren Lucumi, İtalyan kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.

DÜNYA KUPASI VİTRİN OLACAK

Bologna ise Genk'ten 8 milyon euro'ya bonservisini aldığı Lucumi'yi bedelsiz kaybetmek istemiyor. Serie A ekibi, Dünya Kupası'nı bekleyerek oyuncunun transferini değerlendirecek, turnuvanın Lucumi'nin piyasa değerini artıracağına inanıyor.

LUCUMI TRANSFERİNDE BASTONI DETAYI

Menajerleri aracılığıyla çeşitli kulüplerle görüşmeye hazırlanan Lucumi'nin kaderi, Barcelona ile Inter arasındaki Bastoni anlaşmasıyla şekillenebilir.

Haberde, Bastoni'nin Inter'den Barcelona'ya transfer olması takdirde Milano kulübünün Bologna ile Lucumi için görüşmeye hazır olacağı ifade edildi.

BARCELONA-INTER-SUNDERLAND

Bastoni transferinin gerçekleşmemesi takdirde, Barcelona'nın da Lucumi için devreye girebileceği konuşuluyor. Öte yandan, Premier Lig ekibi Sunderland'ın de Kolombiyalı ile yakından ilgilendiği vurgulanıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bologna formasıyla 35 maça çıkan Jhon Lucumi, 1 gollük performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

