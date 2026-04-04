Fenerbahçe ve Galatasaray Kolombiyalı yıldız için karşı karşıya!
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları başladı. İki İstanbul devinin son olarak transfer çalışmaları kapsamında aynı yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte gündeme bomba gibi düşen o haber...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:39
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Bologna ile 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildiren Lucumi, İtalyan kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.
DÜNYA KUPASI VİTRİN OLACAK
Bologna ise Genk'ten 8 milyon euro'ya bonservisini aldığı Lucumi'yi bedelsiz kaybetmek istemiyor. Serie A ekibi, Dünya Kupası'nı bekleyerek oyuncunun transferini değerlendirecek, turnuvanın Lucumi'nin piyasa değerini artıracağına inanıyor.
LUCUMI TRANSFERİNDE BASTONI DETAYI
Menajerleri aracılığıyla çeşitli kulüplerle görüşmeye hazırlanan Lucumi'nin kaderi, Barcelona ile Inter arasındaki Bastoni anlaşmasıyla şekillenebilir.
Haberde, Bastoni'nin Inter'den Barcelona'ya transfer olması takdirde Milano kulübünün Bologna ile Lucumi için görüşmeye hazır olacağı ifade edildi.
BARCELONA-INTER-SUNDERLAND
Bastoni transferinin gerçekleşmemesi takdirde, Barcelona'nın da Lucumi için devreye girebileceği konuşuluyor. Öte yandan, Premier Lig ekibi Sunderland'ın de Kolombiyalı ile yakından ilgilendiği vurgulanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Bologna formasıyla 35 maça çıkan Jhon Lucumi, 1 gollük performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.