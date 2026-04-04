Mönchengladbach - Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mönchengladbach - Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 28. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, sahasında Heidenheim’ı konuk ediyor. Kritik karşılaşma, Borussia Park’ta oynanacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, sahasında hata yapmak istemiyor. Heidenheim ise ligde kalma umutlarını sürdürmek için deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Mönchengladbach - Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Bundesliga'da "altın değerinde 3 puan" mücadelesi! Borussia Park'ta oynanacak 28. hafta karşılaşmasında, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Borussia Mönchengladbach, ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Heidenheim ile kozlarını paylaşıyor. Gladbach sahasında hata yapmak istemezken, Heidenheim ise son haftalardaki dirençli oyununu galibiyetle taçlandırmak istiyor. Peki, "Mönchengladbach - Heidenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçın detayları...

MÖNCHENGLADBACH - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak olan Borussia Mönchengladbach - Heidenheim mücadelesi, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Almanya Ligi'nin heyecanını beIN Sports 4 / Tivibu Spor 2 kanallarında canlı takip edebilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

29 puanla 13. sırada yer alan Gladbach, küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde bulunuyor. Bu maçta alınacak bir mağlubiyet, sezon sonu için korkulu rüya görmelerine neden olabilir. Ligin son sırasında (18. sıra) 15 puanla yer alan Heidenheim, 21 Mart'ta liderlik yarışı veren Bayer Leverkusen ile 3-3 berabere kalarak sürpriz yapmıştı. Ancak ligde kalmak için bu beraberlikten fazlasına, yani seri galibiyetlere ihtiyaçları var. Gladbach için bu maç "nefes alma" maçı iken, Heidenheim için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.

