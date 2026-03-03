Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kura sonucunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk karşılaşmada taraftarı önünde sahaya çıkacak. Mücadele, sarı-kırmızılıların evi RAMS Park'ta oynanacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir önceki turda Juventus'u toplamda 7 golle saf dışı bırakan Cimbom, şimdi de İngiliz devine karşı tarihi bir başarı hedefliyor. Dev randevu öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?