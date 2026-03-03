Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı RAMS Park'ta oynayacak. Okan Buruk yönetiminde Juventus engelini toplam 7 golle aşan Cimbom, İngiliz devine karşı da zoru başarmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi detaylar belli olurken, futbolseverler "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın bilgileri...
Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 23:25
GALATASARAY İLE LIVERPOOL 5 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
BU SEZON 2. RANDEVU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile lig aşamasında karşı karşıya gelen Galatasaray, İngiliz devini 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada yoluna devam etmek için rakibinden hayati bir 3 puan alan Cimbom, bu kez son 16 turunda Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
LIVERPOOL-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
GALATASARAY TARAFTARI LIVERPOOL DEPLASMANINDA YER ALAMAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rakibine konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'dan Galatasaray ceza geldi. Son 16 play-off turunda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin euro da para cezası verildi. Cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, karara itiraz edecek.
LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.
İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Liverpool'da Dominik Szoboszlai, bu kulvarda 4 golle ön plana çıkarken, Alexis Mac Allister 3, Muhammed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo da 2'şer gol sevinci yaşadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 6 KEZ KAZANDI
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.
