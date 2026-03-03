CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı RAMS Park'ta oynayacak. Okan Buruk yönetiminde Juventus engelini toplam 7 golle aşan Cimbom, İngiliz devine karşı da zoru başarmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi detaylar belli olurken, futbolseverler "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın bilgileri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 23:25
Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kura sonucunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk karşılaşmada taraftarı önünde sahaya çıkacak. Mücadele, sarı-kırmızılıların evi RAMS Park'ta oynanacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir önceki turda Juventus'u toplamda 7 golle saf dışı bırakan Cimbom, şimdi de İngiliz devine karşı tarihi bir başarı hedefliyor. Dev randevu öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY İLE LIVERPOOL 5 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BU SEZON 2. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile lig aşamasında karşı karşıya gelen Galatasaray, İngiliz devini 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada yoluna devam etmek için rakibinden hayati bir 3 puan alan Cimbom, bu kez son 16 turunda Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY TARAFTARI LIVERPOOL DEPLASMANINDA YER ALAMAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rakibine konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'dan Galatasaray ceza geldi. Son 16 play-off turunda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin euro da para cezası verildi. Cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, karara itiraz edecek.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Liverpool'da Dominik Szoboszlai, bu kulvarda 4 golle ön plana çıkarken, Alexis Mac Allister 3, Muhammed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo da 2'şer gol sevinci yaşadı.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 6 KEZ KAZANDI

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.

Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan "Türkiye'nin tavrı bellidir" diyerek duyurdu: Savaş yerine barışın tarafındayız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri!
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Liverpool maçı detayları Galatasaray-Liverpool maçı detayları 23:25
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! 23:24
Nuri Şahin maç sonu konuştu! Nuri Şahin maç sonu konuştu! 23:06
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 22:58
Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! 22:55
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! 22:55
Daha Eski
Can Armando Güner: Hayallerim gerçek oldu Can Armando Güner: Hayallerim gerçek oldu 22:54
RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! 22:39
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 22:30
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? 22:11
Günay Güvenç'ten kritik kurtarış! Günay Güvenç'ten kritik kurtarış! 22:05
F.Bahçe Medicana set vermeden kazandı! F.Bahçe Medicana set vermeden kazandı! 22:03