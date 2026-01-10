Marco Asensio'ya müjdeli haber!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Marco Asensio'yu sevindirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 16:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germian'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

20 maçta sarı-lacivertli formayı terleten İspanyol yıldız, 9 kez ağları sarsarken, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Skor katkısının yanı sıra takım organizasyonlarında başrolde olan 29 yaşındaki oyuncunun bu performansı İspanyolların da dikkatini çekti.

PERFORMANSI TAKİP EDİLİYOR

İspanyol medyası, Asensio için, "Yetkililer Asensio'nun performansını takip ediyor. Bireysel olarak zirveye çıkmış durumda. Güvenilir bir grafik çiziyor. Önünde birçok rakibi var" yorumunda bulundu.

Haberlerde; Asensio'nun Fenerbahçe'de ustalık gösterisi yaptığı da belirtildi ve "Teknik direktör Luis de la Fuente'nin gözlem altına aldığı isimlerden biri" denildi.

Asensio'nun Dünya Kupası kadrosuna yer alabileceği vurgulandı.

Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta süre aldı.

İspanyol yıldız, 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
