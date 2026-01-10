CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe! Dev finalin ÖZETİNİ İZLEYİN

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan derbinin ardından kupayı müzesine götürdü.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 20:46 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 21:56
Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe! Dev finalin ÖZETİNİ İZLEYİN

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'ye kupayı getiren goller; 28. dakikada yeni transfer Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde'den geldi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkararak derbide üstünlüğünü perçinledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.

2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

SÜPER KUPA'DA FENERBAHÇE İLE 8. RANDEVUDA DÖRDÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, 1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda 8. kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye dördüncü kez mağlup oldu.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5. Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertlier 2. kez kupayı kaldırdı. Galatasaray, 3 şampiyonlukta kaldı.İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

SÜPER KUPA'DAKİ 28. FİNALİNDE 11. KEZ GÜLEMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Turkcell Süper Kupa'da ise 28. kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 51. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 28. kez finalde mücadele etti.

Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, 11. kez sahadan mutsuz ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN 9 MAÇ SONRA 2 GOL YEDİ

Galatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.

Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

GUENDOUZI İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.

Fransız oyuncu, müsabakanın 28. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

OOSTERWOLDE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez skor üretti.

Sarı-lacivertli oyuncu, 48. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezonki ilk golüne imza attı.

Hollandalı oyuncu, 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

SÜPER KUPA'YI 4. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi.

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI 6 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.

Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

SARAN, FUTBOLDA İLK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı.

Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN GÜVENLİK VE POLİSLERE YAĞMURLUK JESTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yağmur nedeniyle kendilerine dağıtılan yağmurlukları güvenlik görevlileri ve polislere verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümüne doğru sarı ve lacivert renkteki yağmurluklarını güvenlik görevlileri ve polislerle paylaştı.

