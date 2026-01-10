CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nijerya yarı finalde! Osimhen'den 1 gol 1 asist

Nijerya yarı finalde! Osimhen'den 1 gol 1 asist

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Cezayir’i 2-0 mağlup eden Nijerya, yıldızı Victor Osimhen’in önderliğinde yarı finale yükseldi. Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas’la karşılaşacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 00:04
Nijerya yarı finalde! Osimhen'den 1 gol 1 asist

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı Marrakech'te yaşandı. Cezayir Milli Takımı ile Nijerya Milli Takımı, Marrakech Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Nijerya, adını yarı finale yazdırdı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Victor Osimhen, 57. dakikada ise Osimhen'in asistinde Akor Adams kaydetti. Performansıyla öne çıkan Osimhen, maçın oyuncusu seçildi.

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, Beşiktaş'ın yıldızı Wilfried Ndidi maça ilk 11'de başladı ve 69. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Nijerya, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas Milli Takımı'nın rakibi oldu.

