Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı!

1'nci Lig'in 20'nci haftasında Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor'da Serkan Yavuz'u penaltı noktasına açtığı ortaya Zwolinski şut çekti. Zwolinski'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
61'inci dakikada Sakaryaspor, Zwolinski ile öne geçti. Caner Erkin'in aşırtma pasında kaleciyi de geçen Zwolinski topu ağlarla buluşturdu. 1-0
87'nci dakikada konuk ekip Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Bandırmaspor atağında Muhammed'in arka direğe açtığı ortada boş kalan N'Dongala kafa vuruşuyla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
Karşılaşma bu skorla sona erdi.