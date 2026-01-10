CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fildişi Sahili'ni mağlup eden Mısır yarı finale yükseldi!

Fildişi Sahili'ni mağlup eden Mısır yarı finale yükseldi!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Fildişi Sahili'ni 3-2 mağlup eden Mısır adını yarı finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 00:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fildişi Sahili'ni mağlup eden Mısır yarı finale yükseldi!

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.

Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

Mısır, yarı finalde Senegal ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise ev sahibi Fas ile Nijerya karşılaşacak.

Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe! ÖZETİ İZLEYİN
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Halep'te neler oluyor? Şeyh Maksud temizlendi! Teröristler tahliye edildi
Tedesco: Bu kupa F.Bahçe ailesinin!
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe kupasına kavuştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 22:59
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 22:12
Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! 21:57
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 21:26
Mert Müldür: Kupayı sonuna kadar hak ettik! Mert Müldür: Kupayı sonuna kadar hak ettik! 21:23
Talisca karşı karşıya kaçırdı! İşte o anlar Talisca karşı karşıya kaçırdı! İşte o anlar 20:36
Daha Eski
Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi! Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi! 20:03
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! 18:18
Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! 18:03
Mısır-Fildişi Sahili maçı detayları Mısır-Fildişi Sahili maçı detayları 18:02
Arda Ünyay: İnşallah yine kazanacağız! Arda Ünyay: İnşallah yine kazanacağız! 17:59
Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi 17:54