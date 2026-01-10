Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) son şampiyon Crystal Palace'ı eleyen Macclesfield büyük bir sürprize imza attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 20:03
Futbol tarihinin en prestijli organizasyonlarından İngiltere Federasyon Kupası'nın 3. turunda Macclesfield ile Crystal Palace, 5 bin 300 kişilik Moss Rose Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Crystal Palace'ın tam 117 sıra altında yer alan 6. Lig ekibi Macclesfield, 43. dakikada Paul Dawson ve 60. dakikada Isaac Buckley-Ricketts'in golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı. Londra temsilcisinin tek golünü 90. dakikada Yeremy Pino kaydetti.

Son 9 maçında galibiyet alamayan Crystal Palace, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği kupada büyük hayal kırıklığı yaşadı.

146 YILLIK KULÜP TARİH OLDU

Kupa tarihinin unutulmayacak başarılarından birine imza atan Macclesfield'ın galibiyeti, son yıllarda yaşadığı zorluklarla daha da anlamlı hale geldi.

Ekonomik olarak büyük sorunlar yaşayan Macclesfield, 2020 yılında borçları nedeniyle tasfiye edildi ve 146 yıllık kulüp tarihe karıştı.

İş insanı Robert Smethurst'un kulübün varlıklarını satın almasıyla yeniden kurulan Macclesfield, 9. Lig'de başladığı mücadelesinde üst üste üç kez yükselerek 6. Lig'de devam ediyor.

WAYNE ROONEY'NİN KARDEŞİ ÇALIŞTIRIYOR

Macclesfield'ın teknik direktörlüğünü İngiliz futbolunun efsanelerinden Wayne Rooney'nin kardeşi John Rooney yapıyor.

Aktif futbolculuk kariyerine 2008-2010 yıllarında Macclesfield Town formasıyla başlayan ve kariyerini 2023-25 yıllarında Macclesfield ile noktalayan 35 yaşındaki John Rooney, Temmuz 2025'ten bu yana kulübe teknik direktör olarak hizmet ediyor.

Macclesfield Kulübü, aralık ayında bir futbolcusunun trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle sarsılmıştı.

Macclesfield'ın Bedford Town'da oynadığı maçtan dönerken trafik kazası geçiren forvet oyuncusu Ethan McLeod, 21 yaşında yaşamını yitirmişti.

